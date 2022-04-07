شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عمليات روسية للتجسس الإلكتروني على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "فسيبوك" التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، اليوم الخميس، إنها تمكنت من وقف جهود جماعات روسية وأخرى متحالفة مع بيلاروس، للقيام بعمليات تجسس إلكتروني وإطلاق حملة نشر معلومات مضللة تركز على الحرب في أوكرانيا.

وقالت "فيسبوك" إن المخترقين الذين يشتبه في أنهم مدعومون من جانب بيلاروس، حاولوا اختراق حسابات على موقع "فيسبوك" تخص عشرات العسكريين الأوكرانيين، كما حاولوا نشر مقاطع فيديو تحث الجيش الأوكراني على الاستسلام للقوات الروسية.

وأوضحت شركة "فيسبوك" أنه قد تم - إلى حد كبير - حظر الحملة التي قامت بها جماعة قرصنة إلكترونية تقوم بنشر معلومات مضللة، وتعرف باسم "جوست رايتر".