إيطاليا: حظر الغاز الروسي غير مطروح

روما: قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن وقف الغاز من روسيا ليس موضع بحث في الاتحاد الأوروبي، لكن إذا أمكن التوافق على المسألة، فإن إيطاليا ستمضي في ذلك عن طيب خاطر.

وقال دراغي في مؤتمر صحافي: "حظر الغاز ليس مطروحاً بعد، ولا أعرف إذا كان سيطرح في أي وقت".

وقال إنه إذا علق تدفق الغاز من موسكو، فلا يزال لدى إيطاليا احتياطيات لتغطية احتياجاتها حتى أواخر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.

تعتمد إيطاليا بشكل كبير على روسيا في إمدادات الغاز، لكن دراغي قال إنه إذا وجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على وقف واردات الغاز "سنكون سعداء تماماً اللامتثال".