07 أبريل , 2022
روما: قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن وقف الغاز من روسيا ليس موضع بحث في الاتحاد الأوروبي، لكن إذا أمكن التوافق على المسألة، فإن إيطاليا ستمضي في ذلك عن طيب خاطر.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي: "حظر الغاز ليس مطروحاً بعد، ولا أعرف إذا كان سيطرح في أي وقت".
وقال إنه إذا علق تدفق الغاز من موسكو، فلا يزال لدى إيطاليا احتياطيات لتغطية احتياجاتها حتى أواخر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
تعتمد إيطاليا بشكل كبير على روسيا في إمدادات الغاز، لكن دراغي قال إنه إذا وجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على وقف واردات الغاز "سنكون سعداء تماماً اللامتثال".
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا: حظر الغاز الروسي غير مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.