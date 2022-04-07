شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية الأحد القادم، عن شهر إبريل 2022 ، مشددة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة قررت من قبل الموافقة على صرف حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 300 جنيه "ثلاثمائة جنيهًا" لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية "صحفيين –إداريين –عمال"، اعتبارًا من مرتب شهر يوليو 2022،على ألا تضم إلى الأجر الأساسي.

يأتى ذلك حرصًا من الهيئة الوطنية للصحافة على مساندة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية، ووافقت الهيئة على تبكير صرف الحافز الشهرى المقطوع المشار إليه اعتبارًا من مرتب أبريل 2022.