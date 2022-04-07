سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وفيما يلي يرصد الخليج 365 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 18.29 جنيه للشراء، و18.39جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش

كريدي أجريكول: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك قناة السويس: 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.30 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و18.39 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.