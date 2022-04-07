بالصور- جداول امتحانات الترم الثاني لصفوف الابتدائي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للمرحلة الابتدائية العامة والمكفوفين والصم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأصدرت المديرية الجداول الجديدة لتبدأ الامتحانات في 7 مايو المقبل بعد أجازة عيد الفطر المبارك بدلًا من الأسبوع الأخير في شهر أبريل الجاري.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اعتمد الجداول الجديدة وخريطة الامتحانات المعدلة، مشيرًا أن المواعيد أصبحت كالتالي:

الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي السبت 7 مايو لمدة يومان

الصف الرابع والخامس والسادس تعليم مجتمعي الاثنين 9 مايو لمدة 4 أيام، والصف الرابع الابتدائي عام الأحد 8 مايو لمدة 5 أيام،

الصف الخامس والسادس الابتدائي عام السبت 7 مايو لمدة ستة أيام، والصف الرابع والخامس الابتدائي مكفوفين السبت 7 مايو 4 أيام،

الصف السادس الابتدائي المكفوفين الاثنين 9 مايو، الصف الرابع والخامس الابتدائي صم السبت 7 مايو، والصف السادس والسابع الابتدائي صم السبت 7 مايو، والصف الثامن صم الثلاثاء 10 مايو، وشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني "الإعدادية المهنية" السبت 21 مايو.