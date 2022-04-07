نحو 2.55 مليون لاجئ أوكراني دخلوا بولندا منذ بداية الغزو الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - ريجا- (د ب ا):

فر نحو 2.55 مليون من الحرب في أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

وأعلن حرس الحدود البولندي في تغريدة اليوم الخميس أنه تم تسجيل دخول 23 ألفا و400 أمس الاربعاء فقط، بزيادة بنسبة 16% مقارنة بيوم الثلاثاء.

وقدم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الشكر لممثلي الحكومات المحلية في اجتماع في وارسو، وذلك لتعاونهم لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا.

ونقلت وكالة الانباء البولندية عن مورافيتسكي القول" نحن نتعامل مع أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية". وأضاف أن بولندا تريد أن تعطي اللاجئين الأوكرانيين نوعا من الاحساس بالحياة الطبيعية، لذلك التعاون السلس بين الحكومة والبلديات" مهم للغاية".

وأضاف مورافيتسكي أن الحكومة وفرت 500 مليون زلتوي (1ر120 مليون دلار) لمساعدة البلديات على استقبال اللاجئين.

ولا تتوافر حاليا معلومات رسمية حول عدد اللاجئين الذين بقوا في بولندا وعدد الذين سافروا لدول أوروبية أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معظم الأوكرانيين يريدون العودة لبلادهم. مع ذلك، فهم الآن في حاجة للمساعدة، ودمجهم سوف يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع البولندي.

ووفقا لبيانات حرس الحدود، فإن 502 ألف عبروا الحدود إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، معظمهم أوكرانيون يرغبون في قتال الروس. في حين عاد أخرون للاعتناء بالأطفال والأقارب .