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320 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة 18% بالبنك الأهلي في 18 يوما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة بيع الشهادة مرتفعة العائد 18% قفزت في نهاية معاملات اليوم الخميس إلى 320 مليار جنيه في أول 18 يومًا من طرحها بالبنك.

وسجلت أرصدة شهادة الـ 18% في البنك الأهلي زيادة بقيمة 10 مليارات جنيه مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء والذي سجلت فيه 310 مليار جنيه نتيجة الإقبال على الشراء، بحسب أبو الفتوح.

وقرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة منذ أسبوعين بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في سعر الفائدة الرئيسية.

وتصرف شهادة ذات الفائدة الثابتة 18% في بنكي الأهلي ومصر العائد بدورية شهرية، لمدة عام هو أجل الشهادة، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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