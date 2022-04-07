مائدة رمضان تجمع في الرباط بين ملك المغرب ورئيس وزراء إسبانيا بعد قطيعة لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط- (بي بي سي):

يزور رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم الخميس المغرب في زيارة تستغرق يومين لإنهاء أزمة بين البلدين دامت نحو عام.

وسبق زيارة سانشيز إعلان مدريد عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.

وشهدت العلاقات بين الرباط ومدريد تدهورا كبيرا، في العام الماضي، بعد استقبال السلطات الإسبانية زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي، لتلقى العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا.

ويزور سانشيز المغرب بدعوة من الملك محمد السادس الذي سيجري معه "مباحثات رسمية"، وهو أول مسؤول أوروبي يستقبله العاهل المغربي رسميا منذ تفشي الوباء في 2020.

ويرافق رئيس الوزراء الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس، ولا يتوقع إصدار بيان مشترك بين الجانبين، وفقا للإعلام المحلي. لكن من الموتقع أن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعا بينهما في إطار تلك الزيارة. ويظل ملف القاصرين ومحاربة الهجرة غير النظامية، ووضع سبتة ومليلية والصيد البحري من أبرز القضايا التي ستبحث خلال لقاء الوزيرين.

وتأمل مدريد أيضا أن يؤدي موقفها الجديد حول الصحراء الغربية إلى تخلي الرباط عن مطالبها باسترجاع سبتة ومليلية.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها لدى مدريد للتشاور، احتجاجا على تغيّر الموقف الإسباني.