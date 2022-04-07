أعلى بـ97 مرة.. رقم صادم لإصابات كورونا الحقيقية في أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا ربما تكون أعلى 97 مرة مقارنة بعدد حالات الإصابة المؤكدة البالغ عددها 11.5 مليون حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مويتي القول إن من المرجح أن البيانات المتاحة “تكشف فقط سطح النطاق الحقيقي لحالات الإصابة بكورونا في أفريقيا”.

وأضافت أن تحليل المنظمة شمل 150 دراسة نُشِرت في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2020 وديسمبر/ كانون الأول 2021، وأظهر “ارتفاع حالات الإصابة من أقل من 3% في يونيو/حزيران 2020 إلى 65% بحلول سبتمبر/أيلول عام 2021”.

وأوضحت أن هذا يعني أنه في سبتمبر/أيلول 2021، بلغ عدد حالات الإصابة الحقيقي 800 مليون حالة وليس 8.2 مليون حالة كما تم الإعلان عنه.

وقالت إن البيانات تبرز الحاجة لمستويات مستمرة من الاختبارات الدورية والمراقبة “إذا رغبنا في التقدم بخطوة عن الجائحة”.

وأضافت: “تحليلنا يمثل دليلاً واضحاً على استمرار تفشي الفيروس بين مواطني القارة. وهذا يبرز الخطورة المتزايدة لظهور متحورات أكثر خطورة يمكن أن تتجاوز المناعة الحالية. لذلك التطعيم ما زال أفضل وسيلة دفاع”.

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 495 مليونا و181 ألفا و447 حالة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و166 ألفا و970 حالة.. موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ983 ألفا و817 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ660 ألفا و980 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و530 حالة.