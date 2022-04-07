إصابة عسكريين أمريكيين بهجوم صاروخي في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إن عسكريين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة إثر هجوم صاروخي على ما يبدو على قاعدة في شرق سوريا.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن أحد العسكريين عولج بالفعل وخرج من المستشفى بينما يخضع الثاني لفحوص للكشف عن إصابة في الدماغ.

وأشار المسؤولون إلى أن المعلومات تستند إلى تقارير أولية ويمكن أن تتغير.

وفي حين لم يتضح بعد من نفذ الهجوم الأخير، فقد استهدفت قوات مدعومة من إيران القوات الأمريكية في العراق وسوريا من حين لآخر.

وتقع حقول النفط الرئيسية في سوريا في مناطق تسيطر عليها قوات مدعومة من الولايات المتحدة وتشكل عوائدها مصدرا رئيسيا لتمويل قوات سوريا الديمقراطية.

وتتركز الفصائل المدعومة من إيران بشكل كبير إلى الغرب من نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

هذا وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بأنه رصد بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، دوي انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرق الفرات، ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ القوات التابعة لإيران على الضفة الأخرى للنهر، مشيرا إلى أن القذائف استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في سوريا).

وعقب الاستهداف قامت قوات التحالف بإطلاق قذيفتين اثنتين على بادية الميادين.