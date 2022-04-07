رئيس وزراء روسيا: نواجه أصعب وضع منذ ثلاثة عقود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الخميس إن روسيا تواجه أشد الأوضاع صعوبة منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكنه أكد أن المحاولات الخارجية لعزلها عن الاقتصاد العالمي ستبوء بالفشل.

وأضاف أن الوضع يوفر فرصا جديدة إذ ستفسح الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا المجال لآخرين.

وتعمل الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة في محاولة لإجبار روسيا على إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء موجة جديدة من العقوبات المالية التي وصفتها بالمدمرة، على موسكو والتي تستهدف مصارف كبرى وأفرادا من النخبة الروسية من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين، كما حظرت على الأميركيين الاستثمار في روسيا.

وصرح مسؤول أميركي كبير للصحفيين بأن العقوبات الجديدة تتضمن حظرا كاملا على مصرف سبير بنك، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية في روسيا، ومصرف ألفا بنك. وأشار إلى أن معاملات النفط والغاز مستثناة من هذه العقوبات.

وربط الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات الجديدة على روسيا بما يقول الغرب إنها فظائع ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.

في المقابل، اتهم الرئيس الروسي -خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الأربعاء- السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء “الاستفزازات السافرة” بمدينة بوتشا حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية.

وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه أن الرئيس بوتين أطلع أوربان على “الوضع فيما يتعلق بالمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني وقدم أيضا تقييمه المبدئي للاستفزازات السافرة لنظام كييف بمدينة بوتشا”، في أول رد فعل من الرئيس الروسي على هذه القضية التي أثارت استياء غربيا.