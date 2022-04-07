الصين تحذر أمريكا: زيارة بيلوسي لتايوان سيكون لها تداعيات خطيرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

هددت الصين اليوم الخميس بأنها ستتخذ إجراءات قوية إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، وقالت إن مثل هذه الزيارة سيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن بيلوسي ستزور تايوان في الأسبوع المقبل.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزءا من أراضيها، وتسبب قضيتها خلافا مستمرا بين بكين وواشنطن خاصة بسبب الدعم العسكري والسياسي الأمريكي القوي للجزيرة.

ولم يؤكد مكتب بيلوسي ولا حكومة تايوان الزيارة المحتملة، لكن بعض وسائل الإعلام اليابانية والتايوانية ذكرت أنها ستتم بعد زيارة بيلوسي لليابان في مطلع الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين إن بكين تعارض بشدة كافة أشكال التفاعلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، مضيفا أنه يتعين على واشنطن إلغاء الزيارة.

وفي تايبه ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو أن دعوة المسؤولين والشخصيات العامة الأمريكية للزيارة كانت دائما “جزءا مهما” من عمل الوزارة، وأنها ستعلن عن أي زيارات رسمية في وقت ملائم.

ولطالما وجهت بيلوسي انتقادات إلى الصين، خاصة في قضايا حقوق الإنسان، وعقدت اجتماعا عبر الإنترنت مع نائب رئيسة تايوان وليام لاي في يناير كانون الثاني في ختام زيارته للولايات المتحدة وهندوراس.