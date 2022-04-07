بغداد الجديدة.. جهات حكومية تهدم مولدة اهلية من دون سابق انذار!

من دون سابق انذار جهة حكومية متمثلة بمحافظة بغداد ومديرية ناحية بغداد الجديدة اقدمت على تهديم مولدة اهلية والاسباب مجهولة بحسب الاهالي الذين تحدثوا بأن هذا العمل عبثي لا يمت للقانون بصلة، حيث روى شهود عيان بأن مدير الناحية استخدام اساليب غير قانونية لهدم المولدة التي تغذي اكثر من مئة وخمسين منزلا بالتيار الكهربائي.غضب الاهالي كان واضحا سيما وان قرار الهدم تزامن مع حلول شهر رمضان، حيث تحدث الاهالي هنا بأن محافظة بغداد لم تخصص حصة من الكاز ولا ارضا لصاحب المولدة مطالبين الجهات الحكومية بالتعويض.

خسارة تقدر بأكثر من خمسة عشر مليون دينار هذا ما تعرض له صاحب المولدة الذي رسمت على وجهه ملامح الحزن والاستغراب نتيجة قرار وصف بغير القانوني وغير المدروس.