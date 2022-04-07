الاتحاد البرازيلي يقدم عرضا لـ غوارديولا لقيادة السيليساو

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية إن "الاتحاد البرازيلي قدم عرضا يحصل من خلاله غوارديولا على حوالي 12 مليون يورو ويثق في أن بيب سيخلف تيتي في منتخب البرازيل عام 2023".

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي في حزيران 2023، وسبق أن عبر عن حلمه بتدريب أحد المنتخبات، في حين ينتهي عقد تيتي مع البرازيل مع نهاية المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر.



ووفقا للصحيفة فإنه "على الرغم من أن التركيز الرئيسي في البرازيل ينصب على الفوز بكأس العالم 2022 إلا أنه يتعين عليهم في الاتحاد البرازيلي العمل بالتوازي مع رؤية المستقبل".

وأضافت الصحيفة أن "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يريد أن يقود المنتخب مدربا من خارج البلاد، ووقع الاختيار على بيب غوارديولا".

ويشمل عرض الاتحاد البرازيلي لغوارديولا قيادة المنتخب الأول لمدة أربع سنوات، حتى كأس العالم 2026، والراتب المقترح هو حوالي 12 مليون صاف، وهو مبلغ مرتفع للغاية لكنه لا يزال أقل من 20 الذي يتقاضاه في مانشستر سيتي بحسب الصحيفة.

