محافظ ذي قار يصدر توجيها هاما بشأن 'علوة الخضار' المركزية (وثائق)

وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، فقد "وجه محافظ ذي قار بإيقاف

اجراءات تحويل علوة الخضار من المساطحة الى الاستثمار

لحين حسم القضية مع بلدية الناصرية (الجهة المالكة)".



وشدد المحافظ بحسب الوثيقة، "على عدم منح الاجازة الاستثمارية مستقبلا إلا بعد حسم الموضوع وموافقة بلدية الناصرية وفق الضوابط والتعليمات".