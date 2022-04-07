بسبب الحرب الأوكرانية.. "اليونيسيف" تحذر من سوء تغذية أطفال الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت منظمة "اليونيسيف"، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "يرفع مخاطر سوء التغذية" لملايين الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن "العائلات في هذه المنطقة تعاني من أجل توفير وجبة الإفطار خلال شهر رمضان"، محذرة من أن "استمرار الوضع الحالي سيضر بشدة بأطفال المنطقة، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن".

وتضررت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشدة من الحروب والفقر، وزاد فيروس كورونا الوضع سوءا.

وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لـ"اليونيسيف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "في ظل النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي وفيروس كورونا وأزمة أوكرانيا، تشهد المنطقة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية".

وأضافت أنه "من المرجح أن يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بشكل كبير"، مشيرة إلى أن "36 بالمائة فقط من الأطفال الصغار في المنطقة يتلقون الوجبات الغذائية التي يحتاجونها للنمو والتطور بطريقة صحية".