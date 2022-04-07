انتهاء المعارك وسط ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية"، إن المعارك الرئيسية في وسط مدينة ماريوبول قد انتهت.



وصرح المتحدث بأن القتال قد انتقل إلى ميناء المدينة، وإلى المناطق التابعة لمصنع الحديد والصلب "آزوف ستال".

وكان رئيس اتحاد قدامى المحاربين في أفغانستان، فرانز كلينسفيتش، قد صرح في وقت سابق بأن ممثلين رفيعي المستوى من "الناتو" قد يكونوا موجودين في مصنع "آزوف ستال"، وفقاً لما ذكرته "روسيا اليوم".