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انتهاء المعارك وسط ماريوبول

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتهاء المعارك وسط ماريوبول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية"، إن المعارك الرئيسية في وسط مدينة ماريوبول قد انتهت.

 

وصرح المتحدث بأن القتال قد انتقل إلى ميناء المدينة، وإلى المناطق التابعة لمصنع الحديد والصلب "آزوف ستال".

 

 وكان رئيس اتحاد قدامى المحاربين في أفغانستان، فرانز كلينسفيتش، قد صرح في وقت سابق بأن ممثلين رفيعي المستوى من "الناتو" قد يكونوا موجودين في مصنع "آزوف ستال"، وفقاً لما ذكرته "روسيا اليوم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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