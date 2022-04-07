واشنطن تؤكد أنها مستعدة لفرض عقوبات على الصين إذا غزت تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الخزانة الامريكية، جانيت يلين، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستكون مستعدة لاستخدام جميع أدوات العقوبات لديها ضد الصين في حال تحركت بكين بعدوانية نحو تايوان.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم الخميس عن يلين قولها أمس بينما كانت تدلي بشهادتها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: "أعتقد أننا أظهرنا أننا قادرون" على فرض عقوبات مؤلمة على دول عدوانية، بحسب ما يتضح من العقوبات التي تم فرضها على روسيا.

وأضافت "أعتقد أنه لا يجب الشك في قدرتنا وتصميمنا على القيام بنفس الشيء في مواقف أخرى".

وجاءت تصريحات يلين رداً على أسئلة من أحد النواب، بشأن ما إذا كانت وزارة الخزانة مستعدة للجوء لفرض عقوبات على الصين، مثلما فعلت مع روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.