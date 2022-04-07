شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس تستدعي السفير الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استدعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، من جديد السفير الروسي لدى باريس، بعد نشر السفارة تغريدةً اعتبرها الوزير "غير لائقة" بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا الأوكرانية.



وكتب الوزير على تويتر "مقابل التغريدة غير اللائقة والمستفزة التي نشرتها السفارة الروسية لدى فرنسا بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا، قررتُ استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية هذا الصباح".

وكان الوزير يتحدث عن تغريدة تضمنت عبارة "موقع تصوير" في حين أن موسكو تندّد بـ"فبركة" مشاهد جثث منتشرة في شوارع بوتشا.