شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجر تعلن تسلم وقود نووي من روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده تسلمت وقوداً، شحنته روسيا جواً، لمحطتها للطاقة النووية.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عنه القول، في مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك، أمس الأربعاء، إن عملية النقل جرت بموافقة كافة الأطراف ذات الصلة، وذلك عبر بيلاروس-بولندا-سلوفاكيا.

ولفت إلى أن الوقود النووي لا يخضع لحظر من الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت تزود المجر بالوقود النووي بالسكك الحديدية عبر أوكرانيا قبل الحرب.

وتولد محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر 49.6% من الكهرباء في البلاد، فيما توفر أكثر من ثلث استهلاكها من الكهرباء.