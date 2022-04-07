الكرملين يؤكد أن الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستضر بمحادثات السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين اليوم الخميس، إن قرار واشنطن بمواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح والمساعدات العسكرية قد يضر بفرص نجاح محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف عندما سُئل عن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا "ضخ أسلحة لأوكرانيا لن يسهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية".

وتابع "بالطبع سيكون لذلك تأثير سلبي على الأرجح".