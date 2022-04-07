الصين تتوعد الولايات المتحدة الامريكية برد "قوي" على زيارة بيلوسي تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قدمت الصين احتجاجاً للولايات المتحدة على خلفية تقارير أفادت بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعتزم زيارة تايوان، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي دوري ببكين اليوم الخميس.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن تشاو القول إن زيارة بيلوسي لتايبيه تنتهك مبدأ "صين واحدة" بين بكين وواشنطن وتوجه رسالة خاطئة إلى من يدعمون استقلال تايوان.

وقال تشاو إنه: "إذا قامت بيلوسي بالزيارة، سوف تتخذ الصين إجراءات قوية وتتحمل الولايات المتحدة التداعيات".

ويأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام تايوانية ويابانية، من بينها شبكة فوجي الإخبارية، نقلاً عن مصادر لم تفصح عنها، اليوم الخميس أنه من المقرر أن تصل بيلوسي إلى تايبيه يوم الأحد المقبل عقب زيارة لليابان.