شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لـ"تنسيقية الأحزاب" يرصد إيجابيات العمل التطوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، ايجابيات العمل التطوعي، جاء فيه أنه يحسن من صحة الجسم العامة، ويزيد من مهارات التواصل الاجتماعية، ويبنى احترام الذات والثقة بالنفس.

ولفت الإنفوجراف، إلى أن من إيجابيات العمل التطوعي، أنه يساعد على تكوين صداقات وعلاقات جديدة ويدعم السيرة الذاتية.

كانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها، قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.