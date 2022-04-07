شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: قانون التأمين الموحد يقضى على التعددية التشريعية المضطربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه مجلس الشيوخ يستهدف مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، كما أنه يقضي التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

وقال "الجندى"، أن مشروع القانون الجديد يضع آليات جديدة في السوق تتعلق بالتأمين، كما أنه يعزز من مبدأ الحوكمة في التعاطى مع متطلبات العصر وما تفرضه من منافسة ويمهد الطريق لظهور أنواع جديدة من التأمينات الإنسانية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة على قانون التأمين الموحد تعد خطوة جيدة للغاية نحو تحقيق الشمول التأمين ومن ثم تطبيق استراتيجية الدولة نحو الشمول المالى وإحداث طفرة فى التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الدولة فى هذا الصدد.

تجدر الإشارة، إلى أن مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد فى جلسته العامة يوم الأحد المقبل.