وزير النقل يتابع تطوير طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، والمهندس علي عياد، رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري، أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وتفقد الوزير 2 كوبري علوي عند عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بطول 1500 متر في الاتجاهين يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية بعرض 12 مترا بالإضافة إلى طريق سطحي يمين ويسار بعرض 3 حارات مرورية وحيث تم نهو اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بالكامل وتحويل المرور عليه.

كما تم الانتهاء من أعمال التوسعة السطحية في اتجاه الإسكندريي والبدء في اتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة حيث سيساهم المشروع في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل ومنطقة أجهور الرمل ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد.

كما تفقد الوزير عددا من قطاعات الطرق بالطريق مثل تطوير المسافة من الطريق الدائري حتى طوخ بطول 22 كم ورفع كفاءة الطريق، واطلع على معدلات تنفيذ عدد من القطاعات الأخرى، مثل رفع كفاءة الطريق وتوسعته في المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، ورصف ورفع كفاءة الطريق الحر (دفرة - كفرالزيات).

واستعرض الوزير معدلات تنفيذ وإنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار جنيه حتى تم الانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا، وتم نهر اتجاه الإسكندرية بالكامل لكوبري عرب الرمل أجهور ويجرى العمل بكباري: جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس/أم دينار، وكفرالدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي).

كما تم الانتهاء من كوبري (دسونس - الحلفاوية) للمشاة، حيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأكد وزير النقل ضرورة تنفيذ هذه الكباري وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المختصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.​