الحرب في أوكرانيا: 100 مليون يورو لدعم مصر بسبب مضاعفات الأزمة على الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(بي بي سي):

قرر الإتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون يورو لمصر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي جاءت نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وكان للحرب تأثير ملحوظ على الغذاء في مصر، وأدى إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، فمصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بالأساس على روسيا وأوكرانيا لمدها بالقمح

وسيركز الدعم على المدى القصير على حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية.

أما على المدى المتوسط إلى البعيد، فالدعم يهدف إلى المساعدة في استدامة النظم الغذائية والزراعية المحلية، وتقليل الاعتماد المفرط على استيراد المحاصيل والحبوب ودعم تطوير ممارسات زراعية أكثر صلة بالمناخ، بما في ذلك التحول نحو زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه.

وإلى جانب مصر، قدم الاتحاد مساعدات أيضا إلى لبنان والجزائر والأردن والمغرب والأراضي الفلسطينية وسوريا وتونس، بإجمالي مساعدات يصل إلى 225 مليون يورو.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي إن "الاتحاد يقف إلى جانب شركائه في وقت الأزمة"، مضيفا أن الحرب تهدد الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.