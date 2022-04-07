"تعليم المنوفية" تحصد المركز الأول على الجمهورية في مسابقة المكتبة النموذجية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إعلان قطاع الخدمات والأنشطة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة مسابقة "المكتبات النموذجية" على مستوى الجمهورية، واستطاعت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية عن المرحلة الابتدائية بفوز مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بالمركز الأول على الجمهورية كأفضل مكتبة مدرسية نموذجية عن العام الدراسي 2021/2022.

من جانبها قدمت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية تهنئتها لـ "سناء دراز" مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية ولتوجيه عام المكتبات بالمديرية والمدرسة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، متمنية للجميع دوام التفوق والتميز في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن قطاع الخدمات والأنشطة "الإدارة العامة للمكتبات" بوزارة التربية والتعليم نظم مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى المديريات والإدارات للعام الدراسي الحالي بهدف التأكيد على دور المكتبة المدرسية التربوي في خدمة العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والقراءة.