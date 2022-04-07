مدبولي يستعرض تقريرا بشأن اختيار "القاهرة" عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول فعاليات اختيار "القاهرة" عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاختيار يعكس نجاح وزارة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصون وحفظ التراث المصري على كافة الأصعدة، وبذل كافة المساعي التي من شأنها الترويج لقيمة هذا التراث وعراقة مصر بين دول العالم أجمع.

وخلال التقرير، أوضحت الوزيرة أنه تم في 20 فبراير 2022 الإعلان الرسمي عن اختيار "القاهرة" عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسين، إلا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على دول العالم أجمع حالت دون تنظيم هذه الاحتفالية في موعدها المحدد، وتقرر تنظيمها خلال عام 2022 بالتعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

وأشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى أن الاحتفالية ستنطلق يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 الموافق 9 رمضان بسور القاهرة الشمالي، بتنظيم يليق باختيار "القاهرة" عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي، والتي تعدُ أحد أقدم وأعرق العواصم العربية الشاهدة على عمق التاريخ، بفضل ما تمتلكه من زخم تراثي هائل، من خلال آثارها المادية والفكرية، ومتاحفها المتنوعة التي تضم بين جدرانها العديد من المعالم القديمة والحديثة، بالإضافة إلى ما تحويه من تنوع ثقافات وفنون تعبر عن كافة الحضارات عبر التاريخ.

وأضافت وزيرة الثقافة أن برنامج الاحتفالية يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المعبرة عن الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة، بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، وبمشاركة جميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، ويبلغ عددها ما يقارب خمسين فعالية، بالإضافة إلى ما أبدته العديد من الدول العربية من رغبة في المشاركة ضمن الفعاليات المقامة، مثل: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، وذلك بما يحقق التعاون الدولي ونشر الثقافات المختلفة بين البلدان العربية.​