بالأسماء.. أحكام بالمؤبد والمشدد على 14 متهمًا بقضية العائدين من الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الخميس، بمعاقبة اثنين بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لمتهم و5 سنوات لـ11 متهمًا بقضية "العائدين من الكويت".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمارة ومحمد فريد سكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء منطوق حُكم المحكمة كالتالي:

أولًا: معاقبة محمد عبد الوهاب وسمير يونس بالسجن المؤبد

ثانيا: معاقبة أبو بكر الفيومي بالسجن المشدد 15 سنة.

ثالثا: معاقبة (حسام محمد وناجح عوض وموسى أبو الوفا وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن سيد ووليد سليمان وإسلام عيد وخالد محمد مهدي ومحمد خلف عبد اللطيف وإسلام علي وفالح حسن بالسجن المشدد 5 سنوات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتولى الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسؤولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.