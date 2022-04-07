مليشيات تابعة لإيران تستهدف أكبر قاعدة للتحالف الدولي شمالي شرق سويا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

دوت انفجارات ليل الأربعاء في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شمال شرقي سوريا، بسبب قصف الحقل النفطي بقذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المليشيات الإيرانية استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في سورية)، بخمس قذائف، انفجرت اثنتين منها بينما لم تنفجر البقية، عقب ذلك عمدت قوات التحالف الدولي إلى توجيه ضربات صاروخية لمواقع الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية في الاستهدافات هذه حتى اللحظة.

يذكر أن الاستهداف هذا هو الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الانفجارات التي ضربت أماكن في منطقة شرق الفرات وغربها عند الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت دمشق، ناجمة عن قصف متبادل بين قوات التحالف والميليشيات الإيرانية، حيث سقطت 3 قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران مستهدفة حقل العمر النفطي “أكبر قاعدة تابعة للتحالف” على الأراضي السورية، والتي تقع بريف دير الزور الشرقي، وجرى إطلاق القذائف الصاروخية من بادية الميادين غرب الفرات.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري حينها، فإن إحدى القذائف سقطت في مهبط للطيران المروحي في القاعدة، بينما سقطت قذيفتان بمواقع خالية ما أدى لأضرار مادية فقط

وعقب الاستهداف قامت قوات التحالف بإطلاق قذيفتين اثنتين على بادية الميادين.