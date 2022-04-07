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قرار جديد بشأن جوازات سفر المقيمين بالإمارات.. القوى العاملة تعلن التفاصيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا مقدما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح التقرير، بحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، إصدار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات، تعميما للهيئة العامة للطيران المدني، بأنه تم إيقاف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك اعتبارا من 11 أبريل الجاري.

وقالت حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بذلك حيث تضمن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة.

وأضافت حنان شاهين أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الحكومة الرامية إلى تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وصولا لتحقيق سعادة المتعاملين.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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