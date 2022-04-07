الاحتياجات المائية لموسم الزراعة.. تفاصيل اجتماع لجنة إيراد نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

واستعرض وزير الري الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف القادم.

كما استعرض الوزير موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، موجها بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالوزارة بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

ووجه وزير الري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.

كما وجه بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.​