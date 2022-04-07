شقق الإسكان.. الجزار: تم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرا عن إنجازات الهيئة خلال العام المالي (2020/2021) في الفترة من (1-7-2020 : 30-6-2021)، بقطاعات الإسكان والمرافق والخدمات، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة بالمدن الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات القومية بعدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي (2020/2021) مبلغ 119 مليار جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع: في مشروع سكن لكل المصريين (محور الإسكان لمنخفضي الدخل)، تم الانتهاء من تنفيذ 67124 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 93576 وحدة سكنية، والبدء في تنفيذ 30180 وحدة سكنية ببعض المدن، وفي مشروع الإسكان المتوسط (دار مصر – JANNA)، تم الانتهاء من تنفيذ 18864 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 29320 وحدة سكنية، وفي مشروع سكن مصر تم الانتهاء من تنفيذ 29160 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 32488 وحدة سكنية، بجانب البدء في تنفيذ 1272 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروعات سكنية متنوعة بعدد من المدن الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 179 مبنى خدميا، واستكمال تنفيذ 173 مبنى خدميا، والبدء في تنفيذ 50 مبنى خدميا، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة التحلية بمدينة سلام، شرق بورسعيد، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 14 محطة تنقية مياه ومحطات تحلية بطاقة 3.2 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات مياه بطول نحو 1685 كم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وإضافة وحدات المعالجة الثلاثية لـ 15 محطة لمعالجة الصرف الصحي بسعة 774 ألف م3/يوم، بجانب أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات صرف صحي بطول نحو 1900 كم، بالإضافة إلى إنهاء وتنفيذ وتصميم وطرح العديد من محطات الكهرباء وشبكاتها، وخطوط الاتصالات، كما تم مد شبكات طرق للمحاور الرئيسية بطول 340 كم، ومد شبكات طرق فرعية بطول 610 كم.​