النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تواصل الدول الأروربية تضييق علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو لا سيما بعد “مجزرة بوتشا”، التي أدت الى مقتل مئات المدنيين التي كانت جثثهم ملقاة على الشوارع، وعاينتها السلطات الاوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

في هذا الاطار، أعلنت متحدثة باسم وزير خارجية النمسا اليوم الخميس، أنّ البلاد طردت أربعة دبلوماسيين روس بسبب تصرفهم بطريقة تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع.

وعلى عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لم تقل المتحدثة إن الخطوة كانت بسبب تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أنه يتعين على ثلاثة دبلوماسيين يعملون في السفارة الروسية وواحد مقره في سالزبورج مغادرة البلاد بحلول 12 نيسان.

وطردت عدد من الدول الأوروبية دبلوماسيين روس، الأمر الذي وصفته الخارجية الروسية “بالجنون لإرضاء أميركا”.

فقد أعلنت ألمانيا طرد 40 دبلوماسياً غير مرغوب فيهم، الأمر الذي وصفته موسكو بأنه تأكيد على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو.

البرتغال بدورها، طردت 10 دبلوماسيين روس، سبقها لذلك إعلان سلوفينيا طرد 33 دبلوماسياً روسيا تعبيرا عن “احتجاجها” و”صدمتها” إثر اكتشاف العديد من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كذلك، قالت وزارتا الخارجية في لاتفيا وإستونيا إن كلا منهما أمرت بإغلاق قنصليتين روسيتين وطلبت من العاملين فيهما مغادرة البلاد، في إجراءات جاءت ردا على الحرب في أوكرانيا.