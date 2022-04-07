انت الان تتابع خبر توخيل: التأهل بات صعبا.. وسنُسحق في مدريد بمثل هذا الأداء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم تشيلسي أداء مريعا في الشوط الأول، استغله مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما فسجل هدفين، قبل أن يضيف الثالث في بداية الشوط الثاني، بعد خطأ حارس الفريق اللندني إدوارد ميندي، لتتعقد مهمة بلوز في بلوغ نصف النهائي.واعترف توخيل في تصريحات لشبكة بي تي سبورت عقب انتهاء المباراة "التأهل، الأمور باتت صعبة".

وتساءل المدرب الألماني "كم فريق في العالم نجح في تعويض هذه النتيجة؟ تسجيل ثلاثة أهداف؟ الأمر ليس واقعيا".

وصرح "إنها خسارة فادحة. لقد كان أداء الشوط الأول من أسوأ ما رأيت هنا في ستامفورد بريدج. لقد كان المستوى الفردي والجماعي بعيدا عن معاييرنا، ومن هنا تخسر المباريات".

وأضاف أن الفريق كان بعيدا تماما عن المعتاد خاصة في "التمرير والهجوم وصراع السيطرة على الكرة، خاصة في الشوط الأول".



واستطرد "هذا المستوى يعد بعيدا عن أي معايير وضعناها لأنفسنا، وبالتالي لا يمكننا الشكوى بعد الخسارة".

وتابع "أرسلنا 16 تسديدة في الشوط الثاني. يمكنك دائمًا العودة والفوز بالمباريات، لكن عندما تقتل المباراة بنفسك بعد 45 دقيقة يكون الأمر صعبا للغاية".

وواصل "ليس علينا التفكير في مواجهة مدريد، علينا الذهاب إلى ساوثهامبتون ومن المهم جدًا معالجة هذا الأمر".

وأوضح "منذ العودة من التوقف الدولي، لم نستطع إيجاد نسقنا المعتاد، وعلينا استعادته".

وأردف "إذا واصلنا اللعب على هذا النحو، سنخسر في ساوثهامبتون وبعد ذلك سنتعرض للسحق في برنابيو".