اليورو يواجه ضغوطاً بسبب انتخابات فرنسا والعقوبات على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استقر اليورو الأربعاء بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار المرتفع مع تزايد الضغوط على العملة الأوروبية، بسبب توقع فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا والانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.



وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.09130 مقابل الدولار بحلول الساعة 1145 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى في نحو شهر عند 1.08735 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 99.500 بعدما لامس أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020 عند 99.759.

واستقر الجنيه الأسترليني مقابل الدولار عند 1.30770 دولاراً بعدما بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت بيتكوين 1.3 بالمئة إلى 44899 دولاراً.