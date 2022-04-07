بولندا تعتقل اثنين من بيلاروسيا بتهمة التجسس لمينسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مكتب مدعي إقليمي في بولندا، الأربعاء، إن "البلاد اعتقلت مواطنين اثنين من روسيا البيضاء بتهمة التجسس لصالح مينسك"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات إذا تمت إدانتهما.



يتصاعد التوتر بين الجارتين بسبب أزمة المهاجرين التي يقول الاتحاد الأوروبي وبولندا إنها "من تخطيط روسيا البيضاء"، وهو اتهام تنفيه مينسك.

كما يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في بوزنان بغرب بولندا في بيان "تلقى المشتبه بهما الاتهامات بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات روسيا البيضاء".

وأضاف البيان "يشتبه في قيامهما، من بين أمور أخرى، بعمليات استطلاع حول منشآت عسكرية ومدنية ذات أهمية بالغة للدفاع عن جمهورية بولندا".

واعتُقل كلاهما لثلاثة أشهر ويواجهان عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.