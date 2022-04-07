قتيل وأربعة جرحى في انفجار بمستشفى في اليونان

وقع انفجار في المستشفى الرئيسي في سالونيكي، ثاني مدن اليونان في شمال البلاد، متسبباً بسقوط قتيل وأربعة جرحى في صفوف مرضى قسم معالجة كوفيد-19 كما علم من مصدر طبي.

وقالت وزارة الصحة اليونانية إن القتيل هو مريض يبلغ من العمر 79 عاماً.

بين الجرحى الأربعة هناك اثنان أصيبا بحروق بالغة بحسب رجال الإطفاء اليونانيين واثنان يعانيان من مشاكل تنفس كما قال نيكوس كابرافيلوس مدير إحدى وحدات العناية المركزة في مستشفى بابانيكولاو لوكالة فرانس برس.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي لوكالة الأنباء الرسمية اليونانية إن «انفجاراً قوياً سمع وأصيب الجميع بالهلع، لم نشهد أبداً شيئاً مماثلاً».

وقال عضو من الطاقم الطبي لوكالة فرانس برس إن «طبيباً رأى رجلاً يحترق ومريضاً يحاول مساعدته» مضيفاً أن القسم «قد دمر».

وأفاد رجال الإطفاء بأنه تم إجلاء 35 مريضاً ونقلهم إلى قسم آخر.

أظهرت صور بثها التلفزيون اليوناني العام دخاناً أسود يتصاعد من نافذتين في الطابق الثاني من خلف المبنى.