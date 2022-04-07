واشنطن تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين... «يخفون ثروته»

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه سيفرض عقوبات على ابنتين لبوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن أفراد عائلة الرئيس الروسي يخفون ثروته. وأعلن أيضاً عقوبات على أكبر مصرف روسي حكومي «سبيربنك» وأكبر مصرف روسي خاص «ألفا بنك»، لافتاً إلى أن جميع الاستثمارات الأميركية الجديدة في روسيا أصبحت ممنوعة.

وقال مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض، بريان ديس، إن التقديرات تظهر أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 - 15 في المائة في 2022. وأضاف أن التضخم السنوي في روسيا يبلغ 200 في المائة، أو 2 في المائة أسبوعياً.

وأوضح مدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تراقب عن كثب ارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأبلغ ديس الصحافيين: «وقود الطائرات هو شيء نوليه اهتماماً وثيقاً ونراقبه، وهو نتيجة فرعية مباشرة لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا».

وقفزت تكاليف وقود الطائرات في الولايات المتحدة، خصوصاً في منطقة الساحل الشرقي التي تعتمد إلى حد كبير على شحنات عبر خط الأنابيب «كولونيال بايبلاين» للمنتجات المكررة من تكساس إلى نيو جيرسي وكذلك واردات من أوروبا.