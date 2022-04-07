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من أشهر الحلويات النجفية... طريقة تحضير حلاوة الدهين

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بغداد - ياسين صفوان - المقادير: 
- ‎ 3 أكواب طحين
- ‎ 3  أكواب سكر
- ‎كوب من جوز الهند المبشور
- ‎كوب من الزيت
- ‎كوب من الماء
- ‎3 ملاعق كبيرة من العسل الأسود
- نصف ملعقة صغيرة ‎من الهيل 
- ملعقة صغيرة ‎من السمن الذائب

طريقة التحضير:
- ضع السكر مع الماء و العسل والزيت في قدر على النار،
- قلّب المحتوى قليلا
- في وعاء كبير امزج الطحين مع جوز الهند و الهيل
- أضف مزيج الطحين تدريجيا إلى مزيج السكر، مع التقليب المستمر إلى أن يغلظ قوام الخليط

- ارفعه من على النار
- حمّ الفرن على 150 درجة مئوية
- ‎ادهن الصينية بالسمن، و رشّ في القاع كمية من جوز الهند المبشور حتى يغطيه
- اسكب المزيج فوق جوز الهند
- انثر جوز الهند فوق العجين
- ادخله الفرن حتى ينضج و تظهر الرائحة 
- افتح مشواة الفرن حتى يتحمر وجه الصينية
- اخرجه من الفرن و دعه ليبرد ثم قطعه مربعات
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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