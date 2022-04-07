انت الان تتابع خبر من أشهر الحلويات النجفية... طريقة تحضير حلاوة الدهين والان مع التفاصيل

‎ 3 أكواب طحين‎ 3 أكواب سكر‎كوب من جوز الهند المبشور‎كوب من الزيت‎كوب من الماء‎3 ملاعق كبيرة من العسل الأسودنصف ملعقة صغيرة ‎من الهيلملعقة صغيرة ‎من السمن الذائب

طريقة التحضير:

- ضع السكر مع الماء و العسل والزيت في قدر على النار،

- قلّب المحتوى قليلا

- في وعاء كبير امزج الطحين مع جوز الهند و الهيل

- أضف مزيج الطحين تدريجيا إلى مزيج السكر، مع التقليب المستمر إلى أن يغلظ قوام الخليط



ارفعه من على النارحمّ الفرن على 150 درجة مئوية‎ادهن الصينية بالسمن، و رشّ في القاع كمية من جوز الهند المبشور حتى يغطيهاسكب المزيج فوق جوز الهندانثر جوز الهند فوق العجينادخله الفرن حتى ينضج و تظهر الرائحةافتح مشواة الفرن حتى يتحمر وجه الصينيةاخرجه من الفرن و دعه ليبرد ثم قطعه مربعات