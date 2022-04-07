انت الان تتابع خبر من أشهر الحلويات النجفية... طريقة تحضير حلاوة الدهين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - المقادير:
- 3 أكواب طحين
- 3 أكواب سكر
- كوب من جوز الهند المبشور
- كوب من الزيت
- كوب من الماء
- 3 ملاعق كبيرة من العسل الأسود
- نصف ملعقة صغيرة من الهيل
- ملعقة صغيرة من السمن الذائب
طريقة التحضير: - ارفعه من على النار
- حمّ الفرن على 150 درجة مئوية
- ادهن الصينية بالسمن، و رشّ في القاع كمية من جوز الهند المبشور حتى يغطيه
- اسكب المزيج فوق جوز الهند
- انثر جوز الهند فوق العجين
- ادخله الفرن حتى ينضج و تظهر الرائحة
- افتح مشواة الفرن حتى يتحمر وجه الصينية
- اخرجه من الفرن و دعه ليبرد ثم قطعه مربعات
- 3 أكواب طحين
- 3 أكواب سكر
- كوب من جوز الهند المبشور
- كوب من الزيت
- كوب من الماء
- 3 ملاعق كبيرة من العسل الأسود
- نصف ملعقة صغيرة من الهيل
- ملعقة صغيرة من السمن الذائب
طريقة التحضير:
- ضع السكر مع الماء و العسل والزيت في قدر على النار،
- قلّب المحتوى قليلا
- في وعاء كبير امزج الطحين مع جوز الهند و الهيل
- أضف مزيج الطحين تدريجيا إلى مزيج السكر، مع التقليب المستمر إلى أن يغلظ قوام الخليط
- حمّ الفرن على 150 درجة مئوية
- ادهن الصينية بالسمن، و رشّ في القاع كمية من جوز الهند المبشور حتى يغطيه
- اسكب المزيج فوق جوز الهند
- انثر جوز الهند فوق العجين
- ادخله الفرن حتى ينضج و تظهر الرائحة
- افتح مشواة الفرن حتى يتحمر وجه الصينية
- اخرجه من الفرن و دعه ليبرد ثم قطعه مربعات