بـ 10 فرق إطفاء.. إخماد حريق اندلع داخل محال ومخازن في ديالى (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تحتوي على 5 محال ومخازن لتجارة المواد الإنشائية والاصباغ مشيدة من الطابوق ومضاف إليها طابق ثاني باستخدام ألواح الچينكو المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، وسط حي سكني في منطقة التحرير بقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى فجر هذا اليوم الخميس الموافق السابع من نيسان".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهدها لإبعاد الحريق عن الدور السكنية القريبة من موقع الحادث، وباشرت بعد اكتمال وصول فرق الإسناد من مراكز الاطفاء القريبة بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البناية المحترقة، والسيطرة الكاملة على الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأشار بيان المديرية إلى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".