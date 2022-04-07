محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي اليوم الخميس

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الخميس الموافق 7 نيسان، نظرا للظروف الجوية".

وأشارت إلى أن تعطيل الدوام الرسمي يستثنى منه الدوائر الخدمية والصحية في المحافظة".

