انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي اليوم الخميس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة نينوى، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها لليوم، بسبب الظروف الجوية.
وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الخميس الموافق 7 نيسان، نظرا للظروف الجوية".
وأشارت إلى أن تعطيل الدوام الرسمي يستثنى منه الدوائر الخدمية والصحية في المحافظة".
وأشارت إلى أن تعطيل الدوام الرسمي يستثنى منه الدوائر الخدمية والصحية في المحافظة".