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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي اليوم الخميس

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بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة نينوى، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها لليوم، بسبب الظروف الجوية.
وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الخميس الموافق 7 نيسان، نظرا للظروف الجوية".

وأشارت إلى أن تعطيل الدوام الرسمي يستثنى منه الدوائر الخدمية والصحية في المحافظة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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