المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوكرانيا تحتاج خطة مارشال جديدة...بمشاركة روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال المفوض الأوروبي للميزانية يوهانس هان الأربعاء إن أوكرانيا ستحتاج خطة إعادة إعمار بعد الحرب مع روسيا على غرار تلك التي عرضتها الولايات المتحدة على أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.



وفي ظل الخطة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، المعروفة بخطة مارشال، منحت الولايات المتحدة أوروبا ما يعادل قيمته في الوقت الحالي حوالي 200 مليار دولار على مدار 4 سنوات في مساعدات اقتصادية وتقنية.

وقال هان للصحافيين: "أعتقد أن ما نحتاجه لأوكرانيا، في نهاية المطاف، هو نسخة محدثة من خطة مارشال".

وقال إنها ستساعد أوكرانيا على التعافي سريعاً، بدلاً من أن يستغرق الأمر عقوداً، من الدمار الضخم الذي أحدثه الجيش الروسي وستؤدي إلى تقارب أسرع بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

ولم يقدم هان أي تقديرات لحجم الأموال الضرورية، لكنه قال إن مسعى إعادة بناء أوكرانيا لا يمكن أن تتحمله أوروبا وحدها، ون من المرجح أن تشارك فيه مجموعة السبع، بما في ذلك روسيا.

وكرر هان القول إن الاتحاد الأوروبي لا يخطط الآن لخطة اقتراض مشتركة أخرى للتعامل مع العواقب الاقتصادية والاجتماعية للحرب في أوكرانيا على التكتل.