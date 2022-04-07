شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يؤكد أنه من المرجح جداً أن يكون القتل في بوتشا جرائم حرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت الأربعاء، إن القتل المزعوم في بلدة بوتشا الأوكرانية "من المرجح جداً أن تكون جرائم حرب".



وقال ماكرون: "من المرجح جداً أن تكون جريمة حرب ارتكبت هناك".

وتتهم أوكرانيا والكثير من الدول الغربية روسيا بقتل عدة مئات من المدنيين خلال احتلالها للمدينة.

وتنفي روسيا ذلك، وتصفه بـ "استفزاز" من جانب أوكرانيا.