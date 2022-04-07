ستولتنبرغ يرجح استمرار الحرب في أوكرانيا أعواماً.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخل عن رغبته في السيطرة على كامل أوكرانيا، مرجحاً أن تستمر الحرب "أشهراً وحتى أعواماً".



وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف: "علينا أن نكون واقعيين. قد تستمر الحرب لفترة طويلة، لأشهر وحتى لأعوام. لذلك علينا أن نكون مستعدين لمسار طويل، لتقديم الدعم لأوكرانيا والاستمرار في العقوبات وتعزيز دفاعاتنا".

واضاف "لم نر أي مؤشر يدل على أن بوتين غير هدفه بالسيطرة على كل أوكرانيا".

ومن المقرر عقد اجتماع لمجموعة السبع في مقر الحلف على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي، بحضور وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي. وسيكون تشديد العقوبات المفروضة على روسيا أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وقال ستولتنبرغ: "هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن ويمكن للرئيس بوتين أن ينهيها بسحب قواته".

وأضاف ستولتنبرغ "مهما كان موعد انتهاء الحرب ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على أمننا. لأننا شاهدنا الهمجية. رأينا استعداد الرئيس بوتين لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافه. وهذا ما يغير واقع الأمن في أوروبا لسنوات عديدة".