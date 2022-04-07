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إسقاط الملاحقة القانونية لرئيس الحكومة اللبنانية وشركاته

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط الملاحقة القانونية لرئيس الحكومة اللبنانية وشركاته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

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قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إسقاط الدعوى العامة ضد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ومجموعة ميقاتي وشركاتها، في قضية الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان خلال تولّي ميقاتي رئاسة الحكومة في 2011.

 

ونقل موقع "صوت بيروت إنترناشونال" أن الإسقاط شمل أيضا "الإثراء غير المشروع وصرف النفوذ ومخالفة قرار مصرف لبنان".

 

وأشار التقرير إلى أن إسقاط الدعوى، سببه مرور 3 أعوام دون إطلاق إجراءات الملاحقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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