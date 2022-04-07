إسقاط الملاحقة القانونية لرئيس الحكومة اللبنانية وشركاته

وأشار التقرير إلى أن إسقاط الدعوى، سببه مرور 3 أعوام دون إطلاق إجراءات الملاحقة.

قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إسقاط الدعوى العامة ضد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ومجموعة ميقاتي وشركاتها، في قضية الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان خلال تولّي ميقاتي رئاسة الحكومة في 2011.

محمد يوسف

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