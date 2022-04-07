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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط الملاحقة القانونية لرئيس الحكومة اللبنانية وشركاته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إسقاط الدعوى العامة ضد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ومجموعة ميقاتي وشركاتها، في قضية الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان خلال تولّي ميقاتي رئاسة الحكومة في 2011.
ونقل موقع "صوت بيروت إنترناشونال" أن الإسقاط شمل أيضا "الإثراء غير المشروع وصرف النفوذ ومخالفة قرار مصرف لبنان".
وأشار التقرير إلى أن إسقاط الدعوى، سببه مرور 3 أعوام دون إطلاق إجراءات الملاحقة.