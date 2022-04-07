الولايات المتحدة الامريكية تدعم أوكرانيا بـ 5 آلاف طبق "ستارلينك" للإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها أرسلت 5 آلاف طبق إنترنت النطاق العريض لأقمار ستارلينك الاصطناعية من شركة سبيس إكس، إلى أوكرانيا، لتعزيز خدمات الإنترنت في خضم الغزو الروسي.



ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان للوكالة الأمريكية الأربعاء أن "الأطباق ستسمح للمسؤولين ومقدمي الخدمات الحيوية للمواطنين بالاستمرار في التواصل بين أوكرانيا والعالم الخارجي"، حتى عند استهداف روسيا البنية التحتية الأخرى للاتصالات في البلاد.

ونشرت شركة سبيس إكسبلوريشن كورب، لإيلون ماسك، أقمار "ستارلينك" في مدار منخفض حول الأرض، وتمثل جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية، التي يمكنها الدوران حول الكرة الأرضية في 90 دقيقة فقط، وتوصيل المستخدمين في أنحاء العالم بالإنترنت، مع التركيز بشكل أولي على المستهلكين في المناطق الريفية والمحرومة من الخدمة.

وفعلت سبيس إكس خدمة ستارلينك في أوكرانيا في 26 فبراير (شباط) الماضي، بعد أيام من تغريدة لوزير أوكراني حث فيها ماسك على توفير خدمات الإنترنت.

وقالت مديرة العمليات في سبيس إكس، جوين شوتويل، في جلسة حوارية بمؤتمر "ساتالايت 2022" بواشنطن في الشهر الماضي: "كنا على مقربة من الحصول على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة، ولكن لم توقع جميع الوثائق"، مضيفة "أرسلوا تغريدة لرئيسي، وذلك تصريح بتوفير الخدمة".

وحسب صحيفة نيويورك الأمريكية في الشهر الماضي، وفرت فرنسا، وبولندا أيضاً أطباق ستارلينك لأوكرانيا.