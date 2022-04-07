ارتفاع حصيلة الاحتجاجات على أسعار الوقود في بيرو إلى 5 قتلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات في بيرو الأربعاء إن شخصاً خامساً توفي في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أثارها ارتفاع أسعار الوقود، في مؤشر على الاضطرابات التي تتأجج عالمياً بسبب أزمة الطاقة العالمية بعد الحرب في أوكرانيا.



وقالت وزارة الداخلية في بيرو إن شاباً في الـ 25، توفي وأنها تحقق في الأمر.

وقالت نقابة عاملين في قطاع الزراعة بمدينة إيكا جنوب بيرو إن الرجل قتل في اشتباكات مع الشرطة.

واندلعت الاحتجاجات بعد ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي غزت أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط).

وتصاعدت الاضطرابات وأثارت قلق حكومة الرئيس بيدرو كاستيلو، اليساري.

وتحولت الاحتجاجات إلى عنف ليلاً مع أنباء عن نهب مبانٍ حكومية.