وكالة الأنباء العراقية: سقوط 3 صواريخ قرب محطة تصفية نفط "كوركوسك" في أربيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر أمني، الأربعاء، سقوط 3 صواريخ قرب مصفاة نفط في محافظة أربيل.



وقال المصدر وفقا للعين إن "الصواريخ من طراز كاتيوشا وسقطت بالقرب ‏من مصفاة نفط كوركوسك ومجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير، في قضاء خابات بمدينة أربيل".

وفي وقت لاحق، حدد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان، مصدر الصواريخ، مؤكدا أنها "أطلقت من معبر الحمدانية باتجاه أربيل في محور الخازر".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق الصواريخ تم من قضاء الحمدانية في نينوى".

ولفت جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إلى أنه "لم تسجل أية أضرار جراء سقوط الصواريخ".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف هجوما صاروخيا معسكر زليكان الذي يوجد به قوات تركية شمال شرقي الموصل.

وأكد مصدر أن "الهجوم استهدف محيط قاعدة زليكان، دون أن يوقع أي خسائر بشرية أو مادية. في هجوم هو الثالث خلال يومين".