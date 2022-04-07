مطار القاهرة يستقبل جثماني معلمتين لقيتا مصرعهما في عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، جثماني مدرستين مصريتين، لقيتا مصرعهما في حادث مروري بسلطنة عمان، في محطة "زفار" على حدود اليمن وذلك منذ عدة أيام.

أنهت إدارة الحجر الصحي إجراءات الإفراج عن جثماني شروق محمد سيد، وأميرة أحمد مؤمن أحمد، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى محافظاتيهما لدفنهما، بينما تم دفن هبة جاد عبدالحميد السيد، ضحية ثالثة في سلطة عمان.

كانت سفارة سلطنة عمان فى القاهرة نعت المعلمات المصريات الثلاث، وأعربت في منشور على حسابها بـ" تويتر"، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.