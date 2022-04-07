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مطار القاهرة يستقبل جثماني معلمتين لقيتا مصرعهما في عمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، جثماني مدرستين مصريتين، لقيتا مصرعهما في حادث مروري بسلطنة عمان، في محطة "زفار" على حدود اليمن وذلك منذ عدة أيام.

أنهت إدارة الحجر الصحي إجراءات الإفراج عن جثماني شروق محمد سيد، وأميرة أحمد مؤمن أحمد، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى محافظاتيهما لدفنهما، بينما تم دفن هبة جاد عبدالحميد السيد، ضحية ثالثة في سلطة عمان.

كانت سفارة سلطنة عمان فى القاهرة نعت المعلمات المصريات الثلاث، وأعربت في منشور على حسابها بـ" تويتر"، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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